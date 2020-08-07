Вандалы обрушили фонарь в Губернаторском парке Петрозаводска (ВИДЕО)

Акт вандализма попал в объектив камеры наружного наблюдения: падающий фонарь едва не задавил самих вандалов.

Группа вандалов уронила фонарь, установленный на входе в Губернаторский парк в центре столицы Карелии. Камера компании "Sampo.ru" зафиксировала действия нарушителей. Видео размещено в паблике "Живой Петрозаводск".

Фонарь был снесен в ночь с пятницы на субботу, восьмого августа, в 00-53. На записи видно, что на входе в парк отдыхает группа молодых людей. В определенный момент они начинают раскачивать фонари, после чего один из них падает на землю. Молодые люди убегают.

Ранее сообщалось, что гонщик на внедорожнике снес на дороге в Карелии фонарь и врезался в дерево.