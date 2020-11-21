Вандалы снова разрисовали отремонтированный тоннель в центре Петрозаводска (ФОТО)

Подрядчику пришлось очищать от граффити тоннель под железной дорогой в центре Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, злоумышленники регулярно наносят надписи на стены отремонтированного летом тоннеля под железной дорогой.



На днях сотрудники Городского комбината благоустройства вновь удаляли граффити.

Напомним, минувшим летом в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Администрация города призвала петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу и напомнила, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.

Материал о том, как поступать горожанам, если они стали свидетелями действий злоумышленников, можно найти на сайте мэрии: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/pre..