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Вандалы снова разрисовали отремонтированный тоннель в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
13:47, 22 Ноября 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Подрядчику пришлось очищать от граффити тоннель под железной дорогой в центре Петрозаводска.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, злоумышленники регулярно наносят надписи на стены отремонтированного летом тоннеля под железной дорогой.  

На днях сотрудники Городского комбината благоустройства вновь удаляли граффити.

Напомним, минувшим летом в рамках реконструкции перехода подрядчик АО "РЖДстрой" полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Администрация города призвала петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу и напомнила, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.

Материал о том, как поступать горожанам, если они стали свидетелями действий злоумышленников, можно найти на сайте мэрии: http://portal.petrozavodsk-mo.ru/petrozavodsk_new/pre..

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-22 14:18:34
Какое общество, такие и герои. :)
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2020-11-22 13:56:44
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