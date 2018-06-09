Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
18:20, 09 Июня 2018

Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят

По теме

"Карельские оружейники" и "Северный легион" посоревнуются в американском футболе
07.06.18 17:40
Тхэквондистка из Карелии завоевала "золото" в Болгарии
07.06.18 13:45
ФОТО и ВИДЕО: Парашютисты "атаковали" набережную в Петрозаводске
07.06.18 11:42
Все новости
Загрузка...

Матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале будет комментировать журналист Василий Уткин.

Об этом он сам сообщил 9 июня в своем Facebook, пишет "Фонтанка"

"Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время (проведения ЧМ-2018. — прим. ред.), пока не выгонят", – написал Уткин. И пояснил, что такая возможность — "это мечта, исправление моей личной Вселенной".

Гонорар от этой работы журналист собирается направить в благотворительный фонд "Выход" для содействия решению проблем аутизма в России. И призывает то же самое делать своих читателей.

Дирекция общественных связей Первого канала подтвердила информагентству ТАСС сотрудничество с Уткиным.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

По теме

"Карельские оружейники" и "Северный легион" посоревнуются в американском футболе
07.06.18 17:40
Тхэквондистка из Карелии завоевала "золото" в Болгарии
07.06.18 13:45
ФОТО и ВИДЕО: Парашютисты "атаковали" набережную в Петрозаводске
07.06.18 11:42
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
Сегодня 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»