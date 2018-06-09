Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят

Матчи Чемпионата мира по футболу на Первом канале будет комментировать журналист Василий Уткин.

Об этом он сам сообщил 9 июня в своем Facebook, пишет "Фонтанка".

"Я буду комментировать футбол и по мере необходимости принимать участие в других проектах Первого в это время (проведения ЧМ-2018. — прим. ред.), пока не выгонят", – написал Уткин. И пояснил, что такая возможность — "это мечта, исправление моей личной Вселенной".

Гонорар от этой работы журналист собирается направить в благотворительный фонд "Выход" для содействия решению проблем аутизма в России. И призывает то же самое делать своих читателей.

Дирекция общественных связей Первого канала подтвердила информагентству ТАСС сотрудничество с Уткиным.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.