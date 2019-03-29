Вечер памяти Мастера пройдет в Петрозаводске

В информационном центре музея "Кижи" на площади Кирова 10 апреля состоится вечер памяти Олега Семененко.

Состоится вечер памяти Олега Семененко – музейного фотографа, настоящего мастера. Многие люди, прежде чем приехать на остров Кижи, насладиться красотой и величием рукотворных памятников, видели их на фотоработах Олега Семененко, на открытках, в книгах, в Интернете.

Почти 2 года прошло с его ухода. В июне 2019 года Олегу Александровичу исполнилось бы 70. На вечер его памяти мы приглашаем всех, с кем он работал, сотрудничал, пересекался в каких-то проектах, а также всех, кто восхищался его фотоработами.

Олег Семененко родился в 1949 году в Казахстане. Детство провёл в высокогорном посёлке в Киргизии. После окончания в 1974 году Ленинградского Горного института жил в Петрозаводске. С 1974 по 1984 год работал в топографической экспедиции института "Карелгражданпроект". С 1983 года - профессиональный фотограф.

С 2005-го года Олег Александрович Семененко работал в музее "Кижи". Участник многих республиканских, союзных и международных выставок и конкурсов, нередко становился их лауреатом. Персональные выставки Олега Семененко проходили в России и за рубежом: в Петрозаводске, Архангельске, Ленинграде, Москве, Ханты-Мансийске, на острове Валаам, Хельсинки, Варкаусе, Ново-Валаамском монастыре (Финляндия), Минске, Варшаве, Берлине, Братиславе, Праге, Дулуте. Несколько авторских "видовых" альбомов, множество каталогов издано по его фотографиям в России и Финляндии. Авторские фотоальбомы Семененко "Карелия. Пятое время года" и "Карелия. Преображение камня" признаны "Лучшими книгами года Республики Карелия" в 2005 и 2009 годах Лауреат государственной премии Республики Карелии "Сампо" 2009 года.

Последние несколько лет электронный архив музея пополнился тысячами фоторабот Олега Александровича. Его фотографиями иллюстрировались брошюры, календари, другие издания, выпускаемые издательским центром музея, книги, издающиеся в типографиях и издательствах.

Вклад Олега Семененко в дело сохранения и популяризации культурного наследия бесценен. В музее "Кижи" всегда будут помнить Олега Александровича.

Встреча пройдет 10 апреля в 16.00.