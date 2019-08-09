Вечером в Петрозаводске будет запрещено движение на одной из улиц

Движение будет запрещено на улице Пушкинской, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С 20.00 9 августа до 10 августа (ориентировочно до 12.00 -14.00) будет запрещено движение транспортных средств по ул. Пушкинской, на участке от пр. Ленина до пр. Карла Маркса.



Ограничения связаны с проведением дорожных работ.



Водителей просят заблаговременно планировать маршруты движения.