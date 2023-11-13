«Вечная память!» — на спецоперации погиб уроженец Карелии

В ходе СВО погиб наш земляк Дороган Дмитрий Денисович.
О гибели участника СВО из Карелии сообщили власти Пряжинского района.
«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, Дороган Дмитрий Денисович», — написали в официальном паблике района.
Дмитрий Дороган родился 7 февраля 1995 года, с 7 класса учился в Матросской школе, завершил обучение в Пряжинской средней школе. В последние годы Дмитрий жил и работал в Петрозаводске. В 2023 году ушел добровольцем на службу по контракту.
А 4 ноября Дмитрий погиб.
«Приносим глубокие соболезнования маме Надежде Николаевне, родным и близким военнослужащего», — написали в сети.
«Вечная память!» — добавили там же.
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