«Вечная память!» — на спецоперации погиб уроженец Карелии

В ходе СВО погиб наш земляк Дороган Дмитрий Денисович.

О гибели участника СВО из Карелии сообщили власти Пряжинского района.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб наш земляк, Дороган Дмитрий Денисович», — написали в официальном паблике района.



Дмитрий Дороган родился 7 февраля 1995 года, с 7 класса учился в Матросской школе, завершил обучение в Пряжинской средней школе. В последние годы Дмитрий жил и работал в Петрозаводске. В 2023 году ушел добровольцем на службу по контракту.



А 4 ноября Дмитрий погиб.



«Приносим глубокие соболезнования маме Надежде Николаевне, родным и близким военнослужащего», — написали в сети.



«Вечная память!» — добавили там же.