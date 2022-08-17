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«Вечная память земляку»: мемориальная доска погибшему на Донбассе матросу появилась в селе Карелии

Новости. Общество
07:15, 18 Августа 2022
фото: Александр Пашук/ВК

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В селе Реболы открыли мемориальную доску старшему матросу десантно-штурмового взвода Тимофею Петухову, погибшему в ходе спецоперации на Украине.

На здании Ребольской средней школы, где учился старший матрос десантно-штурмового взвода Тимофей Петухов, погибший в ходе специальной военной операции на Донбассе, появилась мемориальная доска. Об этом сообщил глава администрации Муезерского района Александр Пашук на своей странице в соцсети.

«В церемонии открытия приняли участие: мама Анна Анатольевна, сестра Мария, классный руководитель Тимофея Ольга Ивановна Клементьева, жители села Реболы. В своих воспоминаниях, Ольга Ивановна отметила, что Тимофей отличался от других ребят своей искренностью и добротой», - пишет Пашук.

Глава администрации района принес искренние соболезнования родным и близким Тимофея Петухова, награжденного орденом Мужества.

«Вечная память герою, нашему земляку», - пишет Александр Пашук.

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