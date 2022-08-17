Великолепная радуга появилась после шторма на Ладоге в Карелии (ФОТО)

Очевидец снял на камеру радугу, появившуюся на Ладоге после шторма.
Фотография великолепной радуги, появившейся после шторма, была выложена в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». Очевидец сделал это фото в ладожских шхерах.
«Рaдуга после шторма, в закатном солнце на Ладоге», — подписал фото автор.
Ранее в Петрозаводске очевидец зафиксировал удар молнии в центре города.
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