Великолепная радуга появилась после шторма на Ладоге в Карелии (ФОТО)

Очевидец снял на камеру радугу, появившуюся на Ладоге после шторма.

Фотография великолепной радуги, появившейся после шторма, была выложена в паблике «Весь Петрозаводск | Карелия». Очевидец сделал это фото в ладожских шхерах.

«Рaдуга после шторма, в закатном солнце на Ладоге», — подписал фото автор.

Ранее в Петрозаводске очевидец зафиксировал удар молнии в центре города.