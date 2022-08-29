Велосипедист из северного города Карелии доехал до Байкала

Житель города Костомукша Юрий Смирнов доехал до озера Байкал на велосипеде.
Об этом написал паблик «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте. Там же опубликовано фото путешественника.
«Юрий Смирнов преодолел 7434 километра! Шёл в среднем по 130 километров в день», — говорится в подписи под фото.
Фото: Юрий Смирнов/ «Весь Петрозаводск | Карелия» Вконтакте
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