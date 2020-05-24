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Велодорожку проложат от Кеми до поселка в Карелии, где снимался "Остров"

Новости. Общество
07:20, 25 Мая 2020
фото: © pixabay.com
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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о планах по ремонту дорог в Кемском районе.

По словам губернатора, по Кеми сейчас ведутся переговоры с серьезными подрядчиками, в их числе ООО "Автодороги Питкяранты" или ЗАО "ВАД". Обе эти кампании не зависят от поставщиков асфальта, у них есть свои асфальтобетонные заводы – и это, в том числе, обеспечивает высокое качество покрытия.

"В Кеми предстоит полностью и качественно отремонтировать Пролетарский проспект, отремонтировать улицы, где с прошлого года в асфальте нарезаны "карты". Этим летом подъезд к городу станет федеральной трассой, что позволит в краткие сроки улучшить его состояние. Будем готовить проект реконструкции дороги до Рабочеостровска – с велосипедной и пешеходной дорожкой", - написал Парфенчиков в соцсети.

В перспективе до Рабочеостровска совместно с ОАО "РЖД" будем разрабатывать туристический железнодорожный маршрут, добавил он.

Напомним, в 2005 году в Рабочеостровске проходили съёмки художественного фильма "Остров", для которого были построены декорации. Из поселка можно отправиться на Соловки.

Ранее сообщалось, что дорожки, которыми смогут пользоваться велосипедисты, легкоатлеты и любители скандинавской ходьбы в Петрозаводске, протянутся на 10 км.

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