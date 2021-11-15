Веники как иномарки

Как заработать на своем хобби?

Всем знакомо выражение «фирма веников не вяжет», что означает высокий профессиональный уровень работы. Но мало кто знает окончание этой фразы: «а если вяжет, то только фирменные». Это в полной мере относится к продукции, которую делает житель Кондопоги Владимир Сумкин.

Вязать веники он научился еще в детстве у своей бабушки, но никогда не думал, что это станет его профессией. Занимался этим всю жизнь для души, раздаривал знакомым, радуясь, когда они нахваливали его изделия. Но когда Владимир вышел на пенсию, и у него появилось больше времени, он понял, что спрос на хорошие веники настолько велик, что пора брать за это «хоть какую-то копеечку», как он говорит. И тут выяснилось, что за изделия, которые делает Владимир, люди готовы платить не «копеечку», а внушительные суммы — настолько его веники оказались хороши.

— Есть машины «Запорожец», а есть иномарки. Мой веник отличается от других, как иномарка от «Запорожца». Это элитные веники, которые и на вид красивые и удовольствие приносят. Материал у всех один и тот же — ветки одни и те же и высушены примерно одинаково, но у кого-то получаются, а у кого-то нет. Я выбираю деревья на влажных местах, смотрю, чтобы лист созрел, был приличной толщины, чтобы на нем не было никаких пятен. Если веник можжевеловый, то не любой можжевельник подходит. Нужно долго ходить по лесу, места нужно знать и выбирать определенный можжевельник, который годится для бани. А если просто прийти и набрать можжевельник, сделать веник, то он рассыплется, иголками засыплет весь пол и все. Есть некоторые секреты, которые отличают мастера. Мои березовые веники могут храниться больше пяти лет и не потерять своих свойств. Пойдешь в баню, а он будто в этом сезоне сорванный.

Своих секретов Владимир не раскрывает, кроме одного – его веники связаны не бечевкой, а берестой.

— Это очень крепко, веник не рассыпается, ручка очень тугая. Он выдерживает многократное высыхание и намокание.

По словам Владимира, от клиентов нет отбоя. Приезжают со всей Карелии, покупают себе и знакомым, живущим в других городах России. За сезон мастер делает 300-400 веников, и все они раскупаются.

Несколько дней назад он зарегистрировался как самозанятый. Посетил специальный семинар, организованный Центром «Мой бизнес» Республики Карелия, где рассказали, как зарегистрироваться, какие подводные камни могут быть в сфере самозанятости, на какие меры государственной поддержки можно рассчитывать. Владимир подошел к делу серьезно — даже купил вместо привычного кнопочного телефона новый смартфон, чтобы через мобильное приложение зарегистрироваться и платить налог, удобно, просто и быстро.

— Клиентура увеличивается, поэтому решил, что спокойнее будет, если я заплачу государству налог, сколько нужно, и мне еще остается на хлеб с маслом, — пояснил Владимир.

Недавно ему предложили продавать веники через маркетплейс. Но там нужны более внушительные объемы, поэтому Владимир пока раздумывает, стоит ли этим заниматься. В ближайших планах — ездить на ярмарки. Для этого он готовит сейчас специальные буклеты с фотографиями своих изделий.

Для справки

Самозанятые граждане, а также те, кто ещё только планирует открыть свое дело, могут получить поддержку в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия, расположенному по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, телефон 8 (8142) 44-54-00.