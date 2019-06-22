Вера Брежнева опубликовала сексуальное видео в бикини

Вера Брежнева восхитила пользователей соцсети идеальной фигурой.

Звезда позирует на камеру в черном купальнике и солнцезащитных очках. Подписывать словами ролик Вера Брежнева не стала, ограничившись смайликом в виде голубого сердца, пишет издание "Дни.ру".

В видео исполнительница отправила человеку, запечатлевшему ее, воздушный поцелуй. Поклонники пришли в экстаз от вида артистки, восхитившись идеальной фигурой Веры Брежневой и засыпали ее комплиментами.