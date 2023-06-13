Верховный суд Карелии отобрал ребенка у несовершеннолетней матери

Прокуратура Карелии в суде доказала, что юная мать не уделяла должного внимания вопросам воспитания, обучения и содержания сына.

Верховный суда Карелии рассмотрел апелляцию прокуратуры на решение суда первой инстанции о лишении родительских прав несовершеннолетней матери.



27 сентября прошлого года Петрозаводский горсуд отказал прокуратуре, которая требовала лишить родительских прав эту девушку. В горсуде сочли собранную доказательную базу достаточной, однако прав лишать не стал в силу несовершеннолетнего возраста.



Вместе с тем, по делу установлено и документально подтверждается, что девушка с момента рождения ребенка свои родительские обязанности не исполняла, не уделяла должного внимания вопросам воспитания, обучения и содержания сына.

Верховный суд республики согласился с прокуратурой, отменил решение суда первой инстанции и лишил девушку родительских прав, сообщили в надзорном органе Карелии.