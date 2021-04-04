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Сегодня 14:55

Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина

Новости. Политика
14:55, 05 Апреля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина.

В соответствии с решение суда получается, что сразу несколько решений Сортавальского совета были приняты незаконно из-за того, что депутаты нового созыва поторопились провести сессию.

После того, как ТИК утвердила результаты голосования, районные депутаты 16 ноября прошлого года собрались на сессию и приняли ряд важных решений, в том числе избрали Сергея Крупина новым главой Сортавалы.

Несколько депутатов не согласились с такой спешкой, считая, что дату первой сессии нового созыва Сортавальского совета должна определять Территориальная избирательная комиссия, которая назначила первую сессию на 7 декабря 2020 года.

Группа депутатов обратилась в суд, оспаривая законность первых сессий районного совета, проведенных до 7 декабря, однако суд первой инстанции не удовлетворил их исковых требований, тогда истцы обратились в Верховный суд Карелии.

Апелляционная инстанция сочла их доводы обоснованными и признала незаконность сессии Сортавальского совета, проведенной 16 ноября.

На сегодняшний день получается, что решения этой сессии можно считать незаконными. Значит, Сергей Крупин, в соответствии с решением суда, незаконно занимает пост главы города и неправомерно получает зарплату.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-05 16:47:25
Служебный кабинет опечатать всенепременно. И бухгалтерию с отделом кадров тоже. Все сделки по движимому и недвижимому имуществу приостановить.
врунофф
2021-04-05 16:26:01
Щедро бюджетными деньгами швырял. Придется всё вернуть до копейки.
zanoza
2021-04-05 16:31:58
Кто бюджетными деньгами швырялся, тот уже в СИЗО суда дожидается.
наташка
2021-04-05 16:14:02
Как же они боятся :)
врунофф
2021-04-05 16:07:56
Обыски тоже лишними не будут
Изя
2021-04-05 16:12:31
врунофф, у единоросов ??))
Off
2021-04-05 16:15:07
Изя, ну да .Кремнь дозреет , пойдет на сделку... и потянут цепочку .
zanoza
2021-04-05 15:57:37
Тролли, сколько бы вы тут не брюзжали, но вы так троллями и останетесь, а вот Сергей Крупин для Карелии останется Человеком с большой буквы!
Изя
2021-04-05 16:01:49
zanoza, огого . знал бы Крупин занозу плакалъ ))))
zanoza
2021-04-05 16:09:08
Изя, Крупин не заплачет , пусть плачут тролли в своём бессилии.
однозначно
2021-04-05 15:45:36
Шах и мат самозванцу. Крупин давай до свидания. И зряплату верни. И новые местечковые назначенцы тоже вместе с ним в сад. Все в сад
Изя
2021-04-05 16:02:55
однозначно, всё шипишь ???)))
кир
2021-04-05 16:09:26
Изя, тоже мне цензор нашёлся, - сказал кот-редактор.
Off
2021-04-05 16:13:30
кир, совсем , спьяну берега потерял . Редактора " Столицы " Называть ..котом . :)
Изя
2021-04-05 15:35:53
Независимого от исполнительной власти суда в России уже нет , всё решается колуарно в пользу властьимущмх , позорище . а не правосудие . Вот так государство и разваливаеися и загнивает . :)
кир
2021-04-05 15:29:40
Где смута, там заноза, офф со справкой. Показательно, - сказал умный кот. Да, здравствует советский суд, - добавил он. Хотя я не советовал ему это делать. Но кого будет слушать современный кот?
zanoza
2021-04-05 15:17:46
А теперь судьи могут с чистой совестью и чувством выполненного долга отправляться на отдых к морю за бюджетный счёт. Всё же взаимосвязано, однако.
Off
2021-04-05 15:03:26
Ха , Карельский верховный ,уже прославился ,когда осуждал по беспределу яблочников и Алиханова . Это только говорит о том , на что распространяется влияние лучшего друга сортавальцев - губера .))
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