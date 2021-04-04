Верховный суд Карелии признал незаконным избрание главы Сортавалы Сергея Крупина

Верховный суд Карелии сегодня отменил решение суда первой инстанции и признал незаконной сессию Сортавальского районного совета 16 ноября прошлого года, на которой главой Сортавалы избрали Сергея Крупина.

В соответствии с решение суда получается, что сразу несколько решений Сортавальского совета были приняты незаконно из-за того, что депутаты нового созыва поторопились провести сессию.

После того, как ТИК утвердила результаты голосования, районные депутаты 16 ноября прошлого года собрались на сессию и приняли ряд важных решений, в том числе избрали Сергея Крупина новым главой Сортавалы.

Несколько депутатов не согласились с такой спешкой, считая, что дату первой сессии нового созыва Сортавальского совета должна определять Территориальная избирательная комиссия, которая назначила первую сессию на 7 декабря 2020 года.

Группа депутатов обратилась в суд, оспаривая законность первых сессий районного совета, проведенных до 7 декабря, однако суд первой инстанции не удовлетворил их исковых требований, тогда истцы обратились в Верховный суд Карелии.

Апелляционная инстанция сочла их доводы обоснованными и признала незаконность сессии Сортавальского совета, проведенной 16 ноября.

На сегодняшний день получается, что решения этой сессии можно считать незаконными. Значит, Сергей Крупин, в соответствии с решением суда, незаконно занимает пост главы города и неправомерно получает зарплату.