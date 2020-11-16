Депутаты избрали главой райцентра в Карелии прежнего руководителя, который ранее избежал отставки

Сформированный после недавних выборов совет депутатов Сортавалы проголосовал за назначение главой города Сергея Крупина, ранее едва не лишившегося этой должности из-за незаконного решения об отставке.
Об этом сообщается в группе администрации Сортавалы Вконтакте.
"На должность главы муниципального образования депутатами были выдвинуты кандидатуры Сергея Крупина и Петра Лядинского. По итогам голосования главой Сортавальского городского поселения большинством голосов избран Сергей Крупин", - говорится в сообщении.
Заместителем председателя Совета депутаты избрали Виктора Артамонова.
Летом этого года с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы Сергея Крупина выступила группа депутатов прежнего состава городского совета. Они заявили, что Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев.
Крупин с этими претензиями депутатов был не согласился. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку была связана с с тем, что он не подписал решение сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.
Позже Верховный суд Карелии признал решение об отставке Крупина незаконным.
8 ноября состоялись выборы депутатов нового состава Сортавальского городского поселения кандидаты. Представители партии "Справедливая Россия" одержали победу в 10 из 17 округов.
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