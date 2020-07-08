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Верховный суд Карелии решит, отменить либо нет оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Новости. Общество
06:40, 09 Июля 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Судебная коллегия Верховного суда Карелии рассмотрит апелляционное представление петрозаводской прокуратуры и жалобу родителей убитых Ипатовым девушек на оправдательный приговор городского суда полицейским.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики при докладчике Елене Власюк 28 июля решит судьбу оправдательного приговора, вынесенного 28 мая судьей петрозаводского городского суда Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Напомним, по версии Следкома Карелии, сотрудники полиции: участковый Ринат Гратий, следователь Екатерина Хорина и замначальника следственного управления Иван Воронов не предприняли надлежащих мер в поимке "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова после того, как тот причинил тяжкий вред здоровью своему приятелю в ходе их совместного застолья. В результате, долгое время оставаясь безнаказанным, ранее неоднократно судимый Ипатов в состоянии алкогольного опьянения ножом убил двух молодых петрозаводчанок и нанес ножевые ранения своей несовершеннолетней знакомой, мать которой и родители убитых девушек обжаловали оправдательный приговор полицейским.

Ранее с апелляционным представлением в Верховный суд обратилась и городская прокуратура. Это представление горпрокуратуры подписали гособвинители на процессе по делу полицейских Александр Вешняков и Сармат Томаев.

Напомним, что Верховный суд Карелии приговорил Антона Ипатова к пожизненному лишению свободы, приговор вступил в законную силу.

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