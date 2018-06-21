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Новости. Общество
21:05, 21 Июня 2018

Верховный суд предложил приравнять несколько пикетов к несогласованному митингу

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Одиночные пикеты, проводимые одновременно, с общей целью и организованные одним лицом, могут быть признаны несанкционированным массовым мероприятием.

Организаторы одиночных пикетов, которые проводятся одновременно и с общей целью, а их участники "территориально тяготеют друг к другу", могут нести административную ответственность за нарушение установленного порядка организации митинга (ст. 20.2 КоАП). Такое положение содержится в проекте постановления пленума Верховного суда по делам, связанным с публичными мероприятиями. Проект пока не принят пленумом, он дорабатывается специально созданной рабочей группой, сообщает РБК.

При этом за намеренное создание помех при проведении митингов и пикетов чиновники могут быть наказаны не только в административном, но и в уголовном порядке, разъяснил Верховный суд.

Так, лишение свободы на срок до трех лет по ст. 149 может грозить должностному лицу за подвоз к месту будущей акции тяжелой техники, выставление ограждений или незаконное привлечение охраны для разгона санкционированной акции. Такая же ответственность предусмотрена и за принуждение подчиненных к участию в митингах, подчеркнула инстанция.

По закону одиночный пикет не требует согласования, если только его участник не намерен использовать "быстровозводимую сборно-разборную конструкцию". Между несколькими пикетчиками должно быть определенное расстояние, его определяют регионы. Но это минимальное расстояние не должно превышать 50 м, напоминает пленум суда.

Если в отношении организатора таких пикетов будет составлен протокол, полиция или прокуратура должны будут доказать суду, что "проведение несколькими лицами одиночных пикетов изначально было задумано и объединено единым замыслом и общей организацией, в связи с чем представляет собой скрытую форму публичного мероприятия", подчеркивает ВС. Суды, рассматривая такие протоколы, должны будут "исключить возможность случайного совпадения действий участников одиночных пикетирований". Также суд не должен квалифицировать как публичное мероприятие пикет, проводимый одним участником, указал Верховный суд.

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