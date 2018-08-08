Верховный суд России 19 сентября рассмотрит вопрос о пересмотре дела Алиханова

На 19 сентября назначена дата рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу Девлета Алиханова после решения Европейского суда по правам человека.

Адвокатам Девлета Алиханова поступило представление президиума Верховного суда России о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств. Рассмотрение представления назначено на 19 сентября в Москве.

Таким образом, ожидания скептиков, что Российская Федерация проигнорирует решение Европейского суда по правам человека, не оправдались.

Весной Европейский суд встал на сторону Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его под стражей на протяжении трех лет.

Более того, министерство юстиции РФ направило адвокату Михаилу Шогину уведомление, что ведомство организовало перечисление компенсации Девлету Алиханову по постановлению Европейского суда.

Защитники Алиханова уверены, что Европейский суд также признает неправомерным приговор, вынесенный в отношении Алиханова Петрозаводским городским судом, который следом утвердил Верховный суд Карелии.

"Итог по этому делу – очевидный. Будут отменены решения судов и назначена выплата компенсаций за неправомерный приговор", - заявляют адвокаты.

Как ранее сообщалось, главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному содержанию Алиханова под стражей – с 3 февраля 2015 года. Каждый раз Алиханову необоснованно продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона и положений игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права.

Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.