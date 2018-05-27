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Новости. Общество
21:20, 27 Мая 2018

Верка Сердючка опасается за свою жизнь, заявил Юрий Лоза

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Российский музыкант Юрий Лоза поделился своими соображениями о том, почему украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе эпатажной Верки Сердючки, больше не выступает с концертами в России.

Лоза уверен, что если Данилко приедет в Россию с концертом, на Украину он уже спокойно вернуться не сможет. "Он — нормальный человек. Он тоже опасается за свою жизнь", — цитирует Лозу "Пятый канал". Музыкант также отметил, что Данилко уже заработал достаточно, а кроме того, активно гастролирует в других странах.

В одном из новых интервью Андрей Данилко признавался, что все-таки приезжает на концерты в Россию, однако работает только на закрытых мероприятиях без афиш и анонсов.

Ранее Верховной раде предложили создать спецреестр для гастролирующих в России украинских артистов, сообщает "Газета.ру".

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