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"Верните прямые выборы мэра": участники опроса считают, что глава Петрозаводска должен избираться всенародно

Новости. Политика
16:10, 20 Января 2021
фото: © "Столица на Онего"
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По итогам опроса "Столицы на Онего" большинство участников – 57%, проголосовало за возвращение прямых выборов главы Петрозаводска.

Напомним, 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

В связи с этим мы решили провести опрос, нужен ли Петрозаводску новый глава города? А, может, пора вернуть прямые выборы мэра?

В опросе приняли участие 3 168 человек.

Подавляющее большинство – 1816 (57%) выбрало ответ "Верните прямые выборы мэра".

Еще 692 человека (21%) считает, что Петрозаводску просто нужен новый глава города.

При этом 579 (18%) участников опроса уверены, что новый глава не нужен, и Ирина Мирошник должна идти на второй срок.

И, наконец, 81 человек (2%) сказал, что политикой не интересуется, и поэтому ему все равно.

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Комментарии

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Бритва
2021-01-20 16:55:28
опрос на афелированном ресурсишке не адекватен. Там неизвестно, сколько раз кто и куда нажал, да подкручивания результатов. Ширшиной сыты по горло. Нет выборам мэра.
Бриг
2021-01-20 16:52:06
"Верните прямые выборы мэра" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
театральный критик
2021-01-20 16:39:24
57% это не подавляющее большинство, а всего лишь чуть больше половины. Подавляющее большинство - это 76 % за принятие поправок к Конституции. :)
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