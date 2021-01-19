"Верните прямые выборы мэра": участники опроса считают, что глава Петрозаводска должен избираться всенародно

По итогам опроса "Столицы на Онего" большинство участников – 57%, проголосовало за возвращение прямых выборов главы Петрозаводска.

Напомним, 20 апреля заканчиваются полномочия Ирины Мирошник в должности сити-менеджера Петрозаводска, а на 21 апреля назначена сессия, на которой депутаты Петросовета должны будут утвердить в должности нового главу города.

В связи с этим мы решили провести опрос, нужен ли Петрозаводску новый глава города? А, может, пора вернуть прямые выборы мэра?

В опросе приняли участие 3 168 человек.

Подавляющее большинство – 1816 (57%) выбрало ответ "Верните прямые выборы мэра".

Еще 692 человека (21%) считает, что Петрозаводску просто нужен новый глава города.

При этом 579 (18%) участников опроса уверены, что новый глава не нужен, и Ирина Мирошник должна идти на второй срок.

И, наконец, 81 человек (2%) сказал, что политикой не интересуется, и поэтому ему все равно.