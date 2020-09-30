Вернувшееся в госсобственность после банкротства с/х предприятие в Карелии начало возрождаться

В Карелии началось восстановление производственных мощностей бывшего сельхозпредприятия АО "Пряжинское", скандально обанкроченного два года назад, и возвращенного в государственную собственность.

В этом году животноводческую ферму и другое имущество компании приобрело государственное сельхозпредприятие - ОАО "Совхоз "Ведлозерский".

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии, сейчас "Ведлозерский" завершает ремонт животноводческих помещений, на ферму завезена первая партия молодняка крупного рогатого скота. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".