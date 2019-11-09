Вертолет МЧС не вылетел за мальчиком, упавшим с 5 этажа, из-за неблагоприятных погодных условий в Карелии

В настоящее время ребенок остается в больнице Костомукши.

Как сообщил корреспонденту "Столицы на Онего" дежурный регионального Управления МЧС, вертолет до сих пор не вылетел за мальчиком, который получил серьезные травмы при падении с 5 этажа в Костомукше, и ждет транспортировки в Детскую Республиканскую больницу в Петрозаводске. Причиной невылета стали неблагоприятные погодные условия на пути рейса.

"Идет атмосферный фронт. Как только погодные условия позволят, вертолет сразу вылетит", - сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, накануне вечером стало известно, что 12-летний мальчик получил тяжелые травмы, упав с 5 этажа.

"Выяснилось, что наш вертолет санитарной авиации в ремонте, и единственная возможность спасти ребенка – доставить его в Детскую республиканскую больницу бортом МЧС России, - сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков вечером 8 ноября. - Достигнута предварительная договоренность о том, что борт МЧС вылетит в Костомукшу из аэропорта "Пески".

По словам министра, состояние 12-летнего ребенка стабилизировано, мальчик транспортабелен.