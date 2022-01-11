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Вертолеты санавиации четыре раза вылетали за больными в районы Карелии в новогодние каникулы

Новости. Общество
15:16, 12 Января 2022
фото: Михаил Охлопков /ВК

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Экстренная медицинская эвакуация потребовалась жителям Пудожского района и Костомукши.

Когда дело касается человеческих жизней, необходимо действовать без промедлений. Для этого и существует санитарная авиация.

С начала 2022 года вертолет санавиации вылетал в районы республики уже четыре раза. В медучреждения Петрозаводска были доставлены пациенты из Пудожского района и Костомукши. Об этом рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Так, в региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова доставлены трое пациентов с инфарктами миокарда, в травматологическое отделение РБ госпитализирован один человек, еще один пациент - в хирургическое отделение на улице Луначарского, женщина с ребенком - в инфекционный стационар.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Карелии на 2022 год на приобретение услуги по санитарно-авиационной эвакуации планируется направить более 129 млн рублей из средств федерального бюджета. Такая же сумма была выделена на эти цели и в 2021 году, помощь получили более 260 пациентов.

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