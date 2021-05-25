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Весенний смет убирают в Петрозаводске днем и ночью (ФОТО)

Новости. Общество
07:50, 26 Мая 2021

В Петрозаводске продолжают очищать от весеннего смета тротуары и проезжие части, сообщили в городской администрации.

В рамках муниципального контракта ООО «ТехРент» продолжает очищать улицы карельской столицы от весеннего смета.

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24.05.2021 09:30

Подрядчик сосредоточил силы на Древлянке (Лососинском шоссе, Лесном проспекте, Сыктывкарской улице, улицах Интернационалистов и Древлянка), Кукковке (улице Ровио, Карельском проспекте), Голиковке и Октябрьском районе.

Техника и мобильные бригады работают в непрерывном режиме, рассказали в мэрии Петрозаводска.



 Помимо уборки, вдоль дорог продолжается скашивание травы механизированным и ручным способами. В течение суток подрядчик работал в центральной части города.

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Комментарии

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наташка
2021-05-26 09:10:21
При ширшиной такого не было. Галя с васей поуроганили
Гость
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