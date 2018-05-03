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Новости. Погода
17:00, 03 Мая 2018

Ветер и дождь ждет жителей Карелии 4 мая

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О погоде на 4 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 4 мая будет облачная с прояснениями погода.

Ночью пройдет небольшой, днем умеренный дождь.

Ветер восточный, юго-восточный умеренный, днем с порывами до сильного.

Температура ночью +1, +3 градуса, днем +7, +9.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем в большинстве районов умеренные осадки, на юге в виде дождя, на севере дождя и мокрого снега.

Ветер восточный, юго-восточный, умеренный, местами с порывами до сильного.

Ночью похолодает до +4,-1, по северным районам местами до -5 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9, по южным районам местами до +14.

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