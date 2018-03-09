Ветеран пожарной охраны Карелии прочтет свои стихи

В Петрозаводске состоится творческий вечер сотрудника МЧС Олега Мошникова, который познакомит читателей со своей новой книгой.

Военный и пожарный по основной профессии, поэт, прозаик 13 марта в Национальной библиотеке представит стихи из книги "Край земли", рассказали в МЧС Карелии. На встрече можно будет услышать стихи и прозу в исполнении автора и артистов театра, песни на его стихи. Вечер поэзии будет сопровождаться видеорядом, в том числе будет показан видеоклип "Неопалимая купина" о труде карельских огнеборцев.

"Стихи, несмотря на легкость и доступность подачи, пишутся трудно. И почти - постоянно. В разные моменты жизни. И даже если не случаются сразу, из-за нехватки времени или занятости по работе, то записанная на клочке бумаги строчка - бьется как жилка на виске - до своего часа, месяца, года" - так пишет о творчестве карельский поэт и прозаик, член Союза писателей России Олег Мошников.

1 марта 2018 года Олегу Мошникову была вручена премия журнала "Север" за лучшую поэтическую публикацию 2017 год.

Творческий вечер сотрудника МЧС состоится в Национальной библиотеке Карелии 13 марта в 17 часов.