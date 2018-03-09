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Новости. Культура
11:28, 09 Марта 2018

Ветеран пожарной охраны Карелии прочтет свои стихи


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В Петрозаводске состоится творческий вечер сотрудника МЧС Олега Мошникова, который познакомит читателей со своей новой книгой.

Военный и пожарный по основной профессии, поэт, прозаик 13 марта в Национальной библиотеке представит стихи из книги "Край земли", рассказали в МЧС Карелии. На встрече можно будет услышать стихи и прозу в исполнении автора и артистов театра, песни на его стихи. Вечер поэзии будет сопровождаться видеорядом, в том числе будет показан видеоклип "Неопалимая купина" о труде карельских огнеборцев.

"Стихи, несмотря на легкость и доступность подачи, пишутся трудно. И почти - постоянно. В разные моменты жизни. И даже если не случаются сразу, из-за нехватки времени или занятости по работе, то записанная на клочке бумаги строчка - бьется как жилка на виске - до своего часа, месяца, года" - так пишет о творчестве карельский поэт и прозаик, член Союза писателей России Олег Мошников.

1 марта 2018 года Олегу  Мошникову была вручена премия журнала "Север" за лучшую поэтическую публикацию 2017 год.

Творческий вечер сотрудника МЧС состоится в Национальной библиотеке Карелии 13 марта в 17 часов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-03-09 13:40:31
Огнеборцу, Поэту , Земляку
/ вступление в сборник/.

Поэт, Олег; ...... Карельский - стержень !
Огнем подкованы твои слова .
Рождаются они в пожаре средь поленьев
И потому горячий смысл - в твоих стихах.

Клочок бумаги он с собою носит
Среди пожарища - вдруг мысль его найдет.
Тогда брондсбой - он на секунды бросит
Запишет шлейф - пришедших в пламени двух строк.

Такого не было еще на свете
Среди пожарищ - рождены прекрасные стихи.
Лауреатом премии журнала " Север"
Не зря он стал, туда привел его - пожар его души.

А сколько душ он спас среди пожаров
И сколько судеб благодарны средь руин.
Поэт, пожарный, круто?, а теперь и слава
Нашла его, хотя и скромен он внутри.

Сегодня вечер, мы собрались
Его послушать, поддержать...!
Олега Мошникова - все в Краю родном узнали
Пример берут теперь с него: подростки; детвора.

Что пожелать тебе земляк наш милый
Несущий слово опаленное в любимый Край.
Мир станет чуточку добрее и прекрасней
Когда твой сборник выйдет на просторы в даль!


однозначно
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А что же Григорьев ?
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