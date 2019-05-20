Ветеринарной службе Карелии выделят более 28 млн рублей

Бюджет Карелии выделил дополнительные средства Республиканскому центру ветеринарии и консультирования на приобретение современного оборудования, а также на проведение ремонта помещений.

Как сообщает сайт Минсельхоза республики, в бюджет Карелии внесены изменения в части выделения ГБУ РК "Республиканский центр ветеринарии и консультирования" дополнительный средств в размере 28,6 млн рублей.

Эти деньги будут направлены учреждением на проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений, а также на приобретение техники.

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