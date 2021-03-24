Ветром повалило огромную ель на автостоянку в Петрозаводске

Дерево упало рядом с машиной у пятиэтажки на Старой Кукковке.

В минувшую среду, 24 марта, жителей дома №42 «а» по улице Котовского в жилом комплексе «Большая медведица» напугало рухнувшее на автомобильную стоянку дерево. Сильный ветер свалил большую ель, которая упала рядом с автомобилем и гуляющими горожанами с собаками.

"Мы услышали грохот, выглянули на балкон, а там дерево упало. Рядом была женщина с собакой. Некоторые соседи сразу перегнали свои машины в безопасное место, подальше от деревьев", - рассказала "Столице на Онего" очевидец событий Мария Ильина, выложившая фото упавшей ели в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее на севере Карелии дерево рухнуло на школу.