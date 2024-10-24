«Везет кому-то»: удачный кадр запечатлел житель Петрозаводска

Фото сделано более двадцати лет назад.

Необычный кадр удалось запечатлеть жителю карельской столицы. Уличный банер с вывеской «Водитель! Тебя ждут дома пельмени» хорошо совпал по смыслу с надписью на проезжающем мимо грузовике — «Везёт кому-то!». Фото опубликовали в паблике Весь Петрозаводск | Карелия.

Автор поста Александр Макаров написал в комментариях, что фото сделано в 2000-х годах.

«Да уж, нарочно не придумаешь», — прокомментировали пользователи соцсети.

Ранее мы писали о том, что известный карельский фотограф ощутил себя сталкером, когда запечатлел предметы советской эпохи в Карелии.