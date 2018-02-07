ВИДЕО: Буддистский монах ворует женские трусы

Странные наклонности монах из Таиланда объяснил побочным действием лекарства.

Ворующий женское белье буддистский монах попал на камеры наружного наблюдения, рассказывает Лента.ру со ссылкой на Daily Mail.

Ролик был снят в понедельник, 5 февраля. На кадрах 49-летний Тхирапхап Воррадилок крадется по одному из переулков тайского города Супханбури, складывает сушащиеся женские трусы в сумку и убегает.

Пропажу белья обнаружил владелец дома Киттисак Хажорнетихун тем же вечером. Он крайне удивился, когда увидел, кто оказался вором. Мужчина вызвал полицию, а те объявили монаха в розыск.

Хажорнетихун, владеющий магазином ювелирных изделий, объяснил, что решил заявить о пропаже белья в полицию не из-за денег. "Моя жена может купить новые трусы, но ей очень нравилась одна из украденных пар. А самое важное - предупредить других женщин о наклонностях монаха", - пояснил он.

Узнавший об этом настоятель храма расстриг Воррадилока и изгнал его. На допросе он сказал полицейским, что ворующий трусы монах объяснил свои действия побочным эффектом от лекарства, которое заставляло его совершать странные поступки. В настоящее время монах разыскивается.