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Новости. Общество
18:40, 26 Апреля 2018

ВИДЕО: Двухлетний барабанщик покорил пользователей Интернета

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Двухлетний мальчик Леннокс, играющий на импровизированной ударной установке, покорил пользователей Сети.

Кадры домашнего видео опубликовал телеканал Life of Lennox, пишет газета "Известия" со ссылкой на Mashable.

На кадрах видно, как ребенок под музыкальное сопровождение на гитаре ритмично отстукивает палочками по столику. Несмотря на юный возраст, малыш демонстрирует потрясающее чувство ритма.

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