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Новости. Общество
19:10, 12 Февраля 2018

ВИДЕО: Гигантская голова помешала символу Олимпиады вписаться в дверной проем

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Талисман Олимпиады в Пхенчхане — белый тигр Сухоран — застрял в двери во время прогулки, чем рассмешил пользователей сети.

На это обратило внимание издание Daily Mail, пишет "Лента.ру".  Человек, переодетый в костюм маскота, не смог пройти через дверной проем из-за большой головы. Помощникам пришлось проталкивать его.

Пользователей Twitter также рассмешили необычные танцевальные движения Сухорана.

Плюшевые игрушки в виде Сухорана вручают на Олимпиаде всем медалистам вместо цветов. Олимпийский комитет признал букеты слишком недолговечными и вредящими окружающей среде, поэтому с летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро традицию изменили.

Тигр считается тотемным животным всего корейского полуострова. Имя Сухоран состоит из двух частей: "сухо" переводится как защита", а "ран" — тигр.

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