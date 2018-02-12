ВИДЕО: Гигантская голова помешала символу Олимпиады вписаться в дверной проем
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Талисман Олимпиады в Пхенчхане — белый тигр Сухоран — застрял в двери во время прогулки, чем рассмешил пользователей сети.
На это обратило внимание издание Daily Mail, пишет "Лента.ру". Человек, переодетый в костюм маскота, не смог пройти через дверной проем из-за большой головы. Помощникам пришлось проталкивать его.
Пользователей Twitter также рассмешили необычные танцевальные движения Сухорана.
Плюшевые игрушки в виде Сухорана вручают на Олимпиаде всем медалистам вместо цветов. Олимпийский комитет признал букеты слишком недолговечными и вредящими окружающей среде, поэтому с летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро традицию изменили.
Тигр считается тотемным животным всего корейского полуострова. Имя Сухоран состоит из двух частей: "сухо" переводится как защита", а "ран" — тигр.
EXO-Ls: What is EXO going to perform at the @olympics?— TheElyXIUn #EXOLYMPICS (@saminseok) 8 февраля 2018 г.
Soohorang:
pic.twitter.com/CSWJgTW4zP
soohorang is my spirit animal 😂 pic.twitter.com/Ud5o738kXU— 🐯 SUHO'S TIGER 🐯 (@baobeiduizhang) 10 февраля 2018 г.
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