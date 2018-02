ВИДЕО: Гигантская голова помешала символу Олимпиады вписаться в дверной проем

Талисман Олимпиады в Пхенчхане — белый тигр Сухоран — застрял в двери во время прогулки, чем рассмешил пользователей сети.

На это обратило внимание издание Daily Mail, пишет "Лента.ру". Человек, переодетый в костюм маскота, не смог пройти через дверной проем из-за большой головы. Помощникам пришлось проталкивать его.

Пользователей Twitter также рассмешили необычные танцевальные движения Сухорана.

Плюшевые игрушки в виде Сухорана вручают на Олимпиаде всем медалистам вместо цветов. Олимпийский комитет признал букеты слишком недолговечными и вредящими окружающей среде, поэтому с летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро традицию изменили.

Тигр считается тотемным животным всего корейского полуострова. Имя Сухоран состоит из двух частей: "сухо" переводится как защита", а "ран" — тигр.

