12:16, 01 Сентября 2018
ВИДЕО: Голубь в Петрозаводске удивил водителя тем, что перешел дорогу по правилам
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Автомобилист из Петрозаводска встретил голубя, который соблюдает правила дорожного движения.
Голубь в столице Карелии неспешно перешел пешеходный переход на зеленый свет, соблюдая ПДД, и этим обратил на себя внимание автолюбителей.
Петрозаводский автомобилист, ставший свидетелем такого поступка голубя, опубликовал в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" запись с видеорегистратора.
"Немного позитива. Голубь, соблюдающий ПДД",- написал автомобилист.
Другие автолюбители отметили в комментариях к ролику, что эта птица "умней 80% пешеходов"
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