ВИДЕО: Голубь в Петрозаводске удивил водителя тем, что перешел дорогу по правилам

Автомобилист из Петрозаводска встретил голубя, который соблюдает правила дорожного движения.

Голубь в столице Карелии неспешно перешел пешеходный переход на зеленый свет, соблюдая ПДД, и этим обратил на себя внимание автолюбителей.

Петрозаводский автомобилист, ставший свидетелем такого поступка голубя, опубликовал в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии" запись с видеорегистратора.

"Немного позитива. Голубь, соблюдающий ПДД",- написал автомобилист.

Другие автолюбители отметили в комментариях к ролику, что эта птица "умней 80% пешеходов"