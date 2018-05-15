ВИДЕО: Голый мужчина прошелся утром по центру Петрозаводска

По улице Гоголя бегал голый молодой человек.

Сегодня ранним утром, 15 мая, автомобилисты в Петрозаводске запечатлели голого молодого человека, который бежал по улице Гоголя, прикрывая наготу свитером.

Неизвестно, откуда и куда спешил молодой человек и почему на нем не было одежды.

Видео опубликовано в паблике "Внутренняя Карелия".