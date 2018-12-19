ВИДЕО: Как в Петрозаводске устанавливали главную елку

Три дня работы по установке елки на площади Кирова мы уместили в 2-минутное видео.

В Петрозаводске на площади Кирова три дня собирали главную елку. Из кадров уличной камеры наблюдения мы смонтировали об этом событии 2-минутный ролик.

Смотрим, как это было.