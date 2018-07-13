ВИДЕО: Котенок с "человеческим лицом" поразил пользователей Интернета

Видео с необычным двухмесячным котенком породы мейн-кун по кличке Валькирия, мордочка которого напоминает человеческое лицо, поразило пользователей соцсетей.

Как отмечает в пятницу РИА Новости, видеоролик был опубликован в начале июля и за несколько дней разлетелся по Сети.

Пользователи по-разному отреагировали на его причудливую мордочку. Некоторые оставляли шутливые комментарии: "Вася, если ты застрял в коте, моргни два раза", а кто-то сравнивал Валькирию с ведьмой, превратившейся в кота.

Другие советовали хозяйке попробовать котенка в съемках фильмов ужасов, отмечая, что ни грима, ни компьютерной графики не потребуется. Кто-то написал, что мордочка Валькирии — это последнее, что он увидит перед смертью.