ВИДЕО: Легковой автомобиль протащил сломавшуюся фуру по дороге в Петрозаводске

Взаимовыручка на дорогах Петрозаводска попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как легковой автомобиль Audi тащит на прицепе грузовик Mercedes.

"После ухмылки с недоверием водитель фуры всё-таки согласился на помощь и был крайне удивлён", - написал водитель иномарки в комментарии к видео.