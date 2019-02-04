16:37, 04 Февраля 2019
ВИДЕО: Легковой автомобиль протащил сломавшуюся фуру по дороге в Петрозаводске
Новости по теме
Загрузка...
Взаимовыручка на дорогах Петрозаводска попала в объектив камеры наружного наблюдения.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, как легковой автомобиль Audi тащит на прицепе грузовик Mercedes.
"После ухмылки с недоверием водитель фуры всё-таки согласился на помощь и был крайне удивлён", - написал водитель иномарки в комментарии к видео.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
28.01.2019, 12:43
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
29.01.2019, 09:11
29.01.2019, 14:59
Аналитика
Сегодня 15:42
Обществоведение
Нюхотские поморы не хотят "ликвидироваться".
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
30.01.2019 12:15
30.01.2019 11:55
Чтиво
Сегодня 11:13
Частная жизнь
Юный островитянин-художник получил долгожданную медаль за спасение утопающего.
Сегодня 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии