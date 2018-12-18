ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись два автомобиля

В ДТП на Кукковке пострадал водитель одного из авто, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший понедельник, 17 декабря, на перекрестке Комсомольского проспекта и улицы Ровио в 16.24 водитель Toyota Camry при выполнении левого поворота на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Audi, двигавшемся во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал водительToyota Camry. Ему назначено амбулаторное лечение.