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Новости. Общество
09:33, 25 Апреля 2018

ВИДЕО: На НТВ показали, как в карельской деревне жителей лечат с помощью телемедицины

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В программе "Чудо техники" вышел сюжет из деревни Белая гора Кондопожского района Карелии.

"Для деревень, где своих врачей вообще нет, одна из российских компаний сделала специальный телемедицинский чемоданчик. В населенном пункте Белая Гора Кондопожского района Карелии, например, зимой остается всего 7-8 жителей. До ближайшего фельдшерского пункта три километра пешком через лес. Так что в деревне теперь есть добровольный помощник доктора — Нину Михайловну обучили с помощью чемоданчика собирать анамнез, мерить давление и температуру, проверять количество кислорода в крови, а, главное, отсылать данные врачам через смартфон", - говорится в сюжете.

"Система настроена на российские реалии — работает через СМС и голосовую связь, если, как в Белой Горе, нет интернета. У терапевта в райцентре на компьютере почти сразу появилось сообщение. Программа сама предположила возможные диагнозы. Но решение — конечно, за врачом. Таких чемоданчиков в Карелии уже 15", - рассказали в программе "Чудо техники".

Смотрите ролик с 02.43.

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Комментарии

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mentor
2018-04-25 11:22:00
Так вот ты какой, телеПузик!
gaudealis
2018-04-25 10:36:27
Тело больного, чья психика искалечена телепропагандой, идеально подходит для лечения телемедициной.
Остаётся ещё телепортацию в морг организовать.
Беня
2018-04-25 10:35:27
-На шо жалуемся? Геморрой-с? Так-с, голубчик, поверните-ка его к Скайпу. Правее, доктору не видно, еще правее....Да-с, стойте так... А-а-а, ну, батенька, вы у нас таки паникёр! Это фигня, ее не лечат, пейте витаминки, делай зарядку вот такую, смотрите на экран... вдох.. выдох...вдох...выдох и так 3 раза в день по столовой ложке.....

И вот спустя некоторое время "фигня" (которую не лечат) превращается в пипец, который уже не излечим.
Таки гениально придумано: и смету затрат освоить и населению мозги запудрить :)
Горожанин
2018-04-25 10:25:53
Я бы не взялся "дистанционно" утюг диагностировать и ремонтировать. А тут - человека лечить! Медики должны возмутиться этой профанацией медицинской помощи ... если еще клятву Гиппократа не забыли. Впрочем, их мнение наверное никто и не спрашивает
Неравнодушный
2018-04-25 10:22:41
Здоровой останется только Нина Михайловна, регулярные марш-броски по лесистой местности - залог хорошего самочувствия.
User
2018-04-25 10:01:13
В 90-х уже проходили телемедицину - лечили по телевизору энурез и заряжали воду. Не прижилась.
Беня
2018-04-25 10:23:17
User, плюсую
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