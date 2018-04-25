ВИДЕО: На НТВ показали, как в карельской деревне жителей лечат с помощью телемедицины

В программе "Чудо техники" вышел сюжет из деревни Белая гора Кондопожского района Карелии.

"Для деревень, где своих врачей вообще нет, одна из российских компаний сделала специальный телемедицинский чемоданчик. В населенном пункте Белая Гора Кондопожского района Карелии, например, зимой остается всего 7-8 жителей. До ближайшего фельдшерского пункта три километра пешком через лес. Так что в деревне теперь есть добровольный помощник доктора — Нину Михайловну обучили с помощью чемоданчика собирать анамнез, мерить давление и температуру, проверять количество кислорода в крови, а, главное, отсылать данные врачам через смартфон", - говорится в сюжете.

"Система настроена на российские реалии — работает через СМС и голосовую связь, если, как в Белой Горе, нет интернета. У терапевта в райцентре на компьютере почти сразу появилось сообщение. Программа сама предположила возможные диагнозы. Но решение — конечно, за врачом. Таких чемоданчиков в Карелии уже 15", - рассказали в программе "Чудо техники".

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