ВИДЕО: На севере Карелии построят гостиничный комплекс

Жители Сегежи на общественных слушаниях поддержали новый проект развития туристской инфраструктуры.

Сегежане 25 января проголосовали за проект строительства гостиничного комплекса в городе. Проект АФК "Система" был поддержан большинством голосов на общественных слушаниях, в которых приняли участие 650 человек.

Как пишет на своей странице в "ВКонтакте" главы Карелии Артур Парфенчиков, АФК "Система" и ее партнеры планируют инвестировать 2 млрд. рублей в создание туристско-рекреационного кластера "Карельское Беломорье".

"Строительство гостиничного комплекса в Сегеже станет отправной точкой для развития туристской инфраструктуры района, а также создаст условия для обеспечения туристских маршрутов дальше на север Карелии - общий объем инвестиций в данный проект составит 389 миллионов рублей. На прилегающей к гостинице территории появятся кафе, спортивная и детская площадки. А поддержку в организации подъездной дороги, благоустройстве и освещении дорожек для прогулок и занятий Северной ходьбой окажет Министерство экономического развития Республики Карелия. Проект основан на принципах государственно-частного партнерства", - сообщил Парфенчиков.

Подробнее о проекта рассказали журналисты ГТРК "Карелия" в своем сюжете.