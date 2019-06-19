ВИДЕО: Нарушитель на иномарке протаранил "жигули" в Медвежьегорске

Момент ДТП запечатлела камера наружного наблюдения.

В среду, 19 июня, в 11.07 в Медвежьегорске на перекрестке ул.Дзержинского - ул. Солунина водитель иномарки не уступил дорогу "жигулям" и протаранила их.

Камера компании "Ситилинк" запечатлела, как два автомобили словно слиплись при ударе и продолжили путь уже вдвоем.