ВИДЕО: Не знающие о дератизации крысы "атакуют" помойки в центре Петрозаводска

Петрозаводчанин прислал в редакцию видео, на котором грызуны бегают по помойке.

В редакцию "Столицы на Онего" очевидец прислал видео, на котором крысы бегают по помойке в поисках пищи.

Видео снято сегодня, 6 июня, около 3.00 во дворе между улицами Дзержинского и Андропова.

Напомним, "охота" (дератизация) на крыс стартовала 4 июня.