ВИДЕО: Не знающие о дератизации крысы "атакуют" помойки в центре Петрозаводска

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Петрозаводчанин прислал в редакцию видео, на котором грызуны бегают по помойке.
В редакцию "Столицы на Онего" очевидец прислал видео, на котором крысы бегают по помойке в поисках пищи.
Видео снято сегодня, 6 июня, около 3.00 во дворе между улицами Дзержинского и Андропова.
Напомним, "охота" (дератизация) на крыс стартовала 4 июня.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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