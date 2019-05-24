ВИДЕО: Очередная фура выехала на "встречку" в Петрозаводске

Водитель фуры запутался на перекресте на Кукковке и выехал на "встречку".

В объектив камеры наружного наблюдения попал очередной курьез, произошедший с большегрузом.

В четверг 23 мая очередная фура проехала по "встречке", запутавшись на перекрестке ул.Ровио-ул.Лыжная.

Как прокомментировали в ГИБДД Петрозаводска, за выезд транспорта на встречную полосу ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком на 4-6 месяцев. За повторное нарушение - лишение прав на год.

Видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".