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Новости. Происшествия
10:50, 24 Мая 2019

ВИДЕО: Очередная фура выехала на "встречку" в Петрозаводске

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Водитель фуры запутался на перекресте на Кукковке и выехал на "встречку".

В объектив камеры наружного наблюдения попал очередной курьез, произошедший с большегрузом.

В четверг 23 мая очередная фура проехала по "встречке", запутавшись на перекрестке ул.Ровио-ул.Лыжная.

Как прокомментировали в ГИБДД Петрозаводска, за выезд транспорта на встречную полосу ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав сроком на 4-6 месяцев.  За повторное нарушение - лишение прав на год. 

Видео с сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии".

 

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Комментарии

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Горожанин
2019-05-24 11:18:51
Сколько еще должно произойти таких "курьезов" или ДТП, что бы ГИБДД инициировали установку здесь соответствующего дорожного знака?! Идиотская организация движения, прямо подставляющая иногородних водителей под штраф!
Беня
2019-05-24 12:03:48
Горожанин, кирпич там есть, со стороны карельского знак порядовки и схема как ехать налево тоже есть. Какие там еще знаки ставить? Если только разметку намалевать....
Если человек не видит красный кирпич, особенно обладатель профессиональной категории прав, то ему на медкомиссию. Шо еще он не видит, находясь часами за рулем большегруза?
Местный
2019-05-24 11:17:39
Фурам вообще в городе делать нечего или пусть ездят ночью .
Гость
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