Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 23 Апреля 2018

ВИДЕО: Огромную свалку устроили местные жители в Олонецком районе Карелии

По теме

В Карелии начнут раздавать георгиевские ленточки – узнайте, где получить
23.04.18 07:15
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
22.04.18 20:03
ФОТО: Жительница Петрозаводска увидела трубу, по которой грязная вода стекает прямо в Онежское озеро
22.04.18 15:43
Все новости
Загрузка...

Запечатлевший свалку мужчина удивился, что она выросла буквально за несколько месяцев.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, которое он совсем недавно снял на свалке, образовавшейся близ деревни Судалица в Олонецком районе Карелии. По словам автора видео, осенью свалка не достигала таких размеров и все "еще более или менее было".

"А сейчас это все новый мусор, этого года", - рассказывает за кадром местный житель.

По его словам, свалку устроили обитатели близлежащих деревень, которые не хотят платить за вывоз мусора и предпочитают выкидывать его в куче, которая разрастается на глазах: "Такой срач, с позволения сказать, развели"!

"Полкопейки стоит вывезти, ребята! В этом никто не виноват. Только мы сами виноваты!".

На кадрах видно, что на свалку выкидывается как бытовой, так и строительный мусор. 

 

По теме

В Карелии начнут раздавать георгиевские ленточки – узнайте, где получить
23.04.18 07:15
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
22.04.18 20:03
ФОТО: Жительница Петрозаводска увидела трубу, по которой грязная вода стекает прямо в Онежское озеро
22.04.18 15:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.04.2018, 15:13
В Карелию идет похолодание, и это надолго
18.04.2018, 12:25
В Карелии три торговых и четыре спортивных центра опасны для посетителей
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
18.04.2018, 15:16
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
16.04.2018, 13:40
В МВД Карелии рассказали подробности падения школьника из окна 3-го этажа
16.04.2018, 17:06
В Петрозаводске директор госпредприятия задержана при получении взятки

Аналитика

19.04.2018 13:51
Расследование
АО "Пряжинское": хроника разорения 4
В суде обнародованы документы АО "Пряжинское" и партнеров, раскрывающие "серые" схемы работы предприятия при различных директорах.
Торговым центрам Петрозаводска грозит массовое закрытие?
18.04.2018 15:16
"Учителя уроки вели полуголодными"
17.04.2018 12:23
"Нечестные, несправедливые, незаконные" 3
17.04.2018 10:58
Алексей Гаврилов: "Тогда половина жителей Петрозаводска должна сидеть" 4
16.04.2018 10:45
Вся аналитика

Чтиво

19.04.2018 10:29
Без политики
"Какие могут быть пригласительные билеты в независимое искусство?" 4
В Петрозаводске с 21 по 29 апреля пройдёт мультикультурная выставка современного независимого искусства – "Первая ЛАСТОЧКА".
Девять признаков плохой площадки автошколы
18.04.2018 12:48
"Я не хочу выбирать между семьей и карьерой" 5
17.04.2018 10:04
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 7
17.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Пикеты КПРФ против разбитых дорог
17.04.2018 16:51
все фото и видео

Опрос

Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»