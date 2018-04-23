ВИДЕО: Огромную свалку устроили местные жители в Олонецком районе Карелии

Запечатлевший свалку мужчина удивился, что она выросла буквально за несколько месяцев.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, которое он совсем недавно снял на свалке, образовавшейся близ деревни Судалица в Олонецком районе Карелии. По словам автора видео, осенью свалка не достигала таких размеров и все "еще более или менее было".

"А сейчас это все новый мусор, этого года", - рассказывает за кадром местный житель.

По его словам, свалку устроили обитатели близлежащих деревень, которые не хотят платить за вывоз мусора и предпочитают выкидывать его в куче, которая разрастается на глазах: "Такой срач, с позволения сказать, развели"!

"Полкопейки стоит вывезти, ребята! В этом никто не виноват. Только мы сами виноваты!".

На кадрах видно, что на свалку выкидывается как бытовой, так и строительный мусор.