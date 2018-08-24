ВИДЕО: Парфенчиков в интервью рассказал о мотивах руководства Карелией

Журналист Александр Тихий взял интервью у главы Карелии Артура Парфенчикова в Губернаторском парке.

"Статусно, можно сказать, что вы находитесь в своем парке. Здесь, очевидно, можно проводить губернатору свои планерки", - сказал Тихий при встрече с Пафречнкивым.

"Я, как человек, привыкший служить, полагаю, что в определённых ситуациях нужно следовать тем целеуказаниям, которые определяет руководитель", - говорит Парфенчиков.