Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:42, 20 Марта 2019

ВИДЕО: Парфенчиков велел заплатить дворникам госучреждений за уборку еще и городских участков

Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий рядом с госучреждениями и попросил дворников за дополнительные деньги расчистить ещё и подъезд к этим учреждениям.

На своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что сегодня утром объехал социальные учреждения, расположенные в Петрозаводске, и проверил, как их территории убираются от снега.

"Выражаю благодарность сотрудникам республиканских учреждений культуры, образования и здравоохранения, детской поликлиники №1, БСМП и 17-й школы за качественную уборку своих территорий. Однако прилегающие к ним городские участки, к сожалению, оставляют желать лучшего. В связи с чем дал поручение организовать единовременную выплату дворникам республиканских учреждений, чтобы в ближайшее время они расширили свои зоны уборки, включив в них подъездные пути и фасадные зоны", - написал губернатор.

В последующем Парфенчиков предлагает рассмотреть вопрос о перераспределении закрепленных за учреждениями участков уборки с целью включения в зону республиканской ответственности прилегающих территорий и путей подхода.

"Ситуацию, когда внутренний двор учреждения вычищен, а парадный вход утопает в лужах и грязи, считаю недопустимой", - заключил глава Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"
18.03.2019, 11:35
Родители погибших на Сямозере детей прокомментировали приговор виновным в трагедии в детском лагере

Аналитика

Сегодня 10:10
Обществоведение
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
МегаФон обновил линейку тарифов, которые теперь позволяют клиентам возвращать 20% от суммы ежемесячных платежей.
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Зачем нужны губернаторы?
18.03.2019 13:40
Воздушные замки 9
13.03.2019 11:53
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Весеннее обострение
13.03.2019 09:18
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"Крымская весна" в Петрозаводске
18.03.2019 16:38
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»