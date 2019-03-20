ВИДЕО: Парфенчиков велел заплатить дворникам госучреждений за уборку еще и городских участков

Глава Карелии Артур Парфенчиков проверил качество уборки территорий рядом с госучреждениями и попросил дворников за дополнительные деньги расчистить ещё и подъезд к этим учреждениям.

На своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков написал, что сегодня утром объехал социальные учреждения, расположенные в Петрозаводске, и проверил, как их территории убираются от снега.

"Выражаю благодарность сотрудникам республиканских учреждений культуры, образования и здравоохранения, детской поликлиники №1, БСМП и 17-й школы за качественную уборку своих территорий. Однако прилегающие к ним городские участки, к сожалению, оставляют желать лучшего. В связи с чем дал поручение организовать единовременную выплату дворникам республиканских учреждений, чтобы в ближайшее время они расширили свои зоны уборки, включив в них подъездные пути и фасадные зоны", - написал губернатор.

В последующем Парфенчиков предлагает рассмотреть вопрос о перераспределении закрепленных за учреждениями участков уборки с целью включения в зону республиканской ответственности прилегающих территорий и путей подхода.

"Ситуацию, когда внутренний двор учреждения вычищен, а парадный вход утопает в лужах и грязи, считаю недопустимой", - заключил глава Карелии.