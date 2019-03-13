ВИДЕО: ПАЗик протаранил микроавтобус у Гоголевского моста

Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска.

В минувший вторник, 12 марта, в 16.59 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная, произошла авария с участием маршрутного автобуса ПАЗ, микроавтобуса Volkswagen Transporter и кроссовера Тойота Toyota Highlander, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска Карелии".

Столкновение транспортных средств произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог.

Микрравтобус выезжал с улицы Коммунальная, совершая правый поворот на улицу Гоголя. Двигавшийся по улице Гоголя вниз ПАЗик наехал на микроавтобус, который отбросило на стоявшую перед ним Тойоту.

В результате ДТП движение по улице Гоголя со стороны Гоголевского путепровода оказалось затруднено.