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Новости. Происшествия
06:40, 13 Марта 2019
фото: сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: ПАЗик протаранил микроавтобус у Гоголевского моста

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Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска.

В минувший вторник, 12 марта, в 16.59 на улице Гоголя, в районе пересечения с улицей Коммунальная, произошла авария с участием маршрутного автобуса ПАЗ, микроавтобуса Volkswagen Transporter и кроссовера Тойота Toyota Highlander, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска Карелии".

Столкновение транспортных средств произошло в районе нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог.

Микрравтобус выезжал с улицы Коммунальная, совершая правый поворот на улицу Гоголя. Двигавшийся по улице Гоголя вниз ПАЗик наехал на микроавтобус, который отбросило на стоявшую перед ним Тойоту.

В результате ДТП движение по улице Гоголя со стороны Гоголевского путепровода оказалось затруднено.

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