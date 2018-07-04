ВИДЕО: Пчелы наказали китайскую воришку

Китаянка попыталась украсть горный мед у диких пчел и распухла от их укусов.

Женщина сняла опухшее лицо на камеру и рассказала, что заскучала в деревне и решила отправиться в горы, чтобы полакомиться медом, пишет "Лента". В результате ее сильно покусали пчелы. Несмотря это, китаянка чувствовала себя хорошо, ей даже хватило мужества посмеяться над собой. На видео с потерпевшей обратило внимание издание Metro.

Видео с ее участием появилось во многих китайских изданиях и набрало около миллиона просмотров, однако выяснить имя отважной женщины и ее местонахождение не удалось.

В марте сообщалось о смерти испанки, проходившей лечение пчелоужалением. До этого женщина два года проходила курсы подобного лечения. Ученые предполагают, что к летальному исходу привели регулярные контакты с аллергеном.