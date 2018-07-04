Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 04 Июля 2018

ВИДЕО: Пчелы наказали китайскую воришку

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
04.07.18 20:00
Ксения Бородина прокомментировала слухи об изменах мужа
04.07.18 19:10
Карелия попала в список предпочтений российских туристов
04.07.18 18:40
Все новости
Загрузка...

Китаянка попыталась украсть горный мед у диких пчел и распухла от их укусов.

Женщина сняла опухшее лицо на камеру и рассказала, что заскучала в деревне и решила отправиться в горы, чтобы полакомиться медом, пишет "Лента". В результате ее сильно покусали пчелы. Несмотря это, китаянка чувствовала себя хорошо, ей даже хватило мужества посмеяться над собой. На видео с потерпевшей обратило внимание издание Metro.

Видео с ее участием появилось во многих китайских изданиях и набрало около миллиона просмотров, однако выяснить имя отважной женщины и ее местонахождение не удалось.

В марте сообщалось о смерти испанки, проходившей лечение пчелоужалением. До этого женщина два года проходила курсы подобного лечения. Ученые предполагают, что к летальному исходу привели регулярные контакты с аллергеном.

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
04.07.18 20:00
Ксения Бородина прокомментировала слухи об изменах мужа
04.07.18 19:10
Карелия попала в список предпочтений российских туристов
04.07.18 18:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
27.06.2018, 19:40
Откуда у Пугачевой и Галкина появился третий ребенок?
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»