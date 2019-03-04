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Новости. Политика
08:05, 04 Марта 2019

ВИДЕО: Пивненко рассказала, как в Медвежьегорске строители ФОКа устроили ей показуху, а через три дня исчезли

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы (ФЦП) ни по одному объекту.

Выступая на карельском телевидении, депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что на сегодняшний день республика не вписывается в график реализации Федеральной целевой программы развития ни по одному из объектов.

"Мы получаем из федерального бюджета серьезную финансовую поддержку, на 2019 год нам выделяют более 3 миллиардов рублей. Но при этом мы не вписываемся в график ни по одному объекту ФЦП. Или проектно-сметная документация не готова, или она не прошла государственную экспертизу, или сталкиваемся с недобросовестными исполнителями", - пояснила Пивненко.

По словам депутата, вопиющий случай произошёл в Медвежьегорском районе, где в рамкам подготовки к 100-летию Карелии на федеральные деньги строится физкультурно-оздоровительный комплекс.

"ФОК в Медгоре очень нужен, - пояснила Валентина Пивненко. - Деньги на строительство есть в полном объеме. До конца года мы должны были освоить 40% средств от общей суммы, но не сделали этого. Когда мы приехали в Медгору на эту строительную площадку вместе с Рашидом Гумаровичем Нургалиевым, там работала техника, были рабочие, и собственники – компания "10 легион" из Санкт-Петербурга, - уверяли нас, что все будет хорошо. Это было во вторник. А в пятницу мы посмотрели на эту стройку через систему он-лайн, и увидели, что там нет ни техники, ни рабочих – никого. Это была какая-то показуха, которую нам устроили. Так вот, мы эту показуху должны прикончить".

По словам Валентины Пивненко, она будет добиваться занесения компании "10 легион" в "черный список" недобросовестных подрядчиков.

"Они показали себя несостоятельными, несамостоятельными и неответственными в выполнении этой работы", - сказала Пивненко в телеэфире.

Она добавила, что если Карелия не будет осваивать федеральные деньги, в будущем помощь оказываться не будет.

  

 

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Комментарии

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gary
2019-03-04 08:52:14
Уважаемая Валентина Пивненко!
А в Ялгубе всё в порядке со строительством спортсооружений? Или как всегда-"осваиваются" деньги, а результат - минус, и главное виноватых ответственных нет
Гость
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