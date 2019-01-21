ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже детской коляски

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже детской коляски и попытке угона автомобиля, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Петрозаводска устанавливается личность мужчины, который подозревается в совершении 30 декабря кражи детской коляски и попытке угона автомобиля в районе Первомайского проспекта и улицы Краснофлотской.

Полиция просит всех, ставших свидетелями указанных происшествий или располагающих любой информацией о подозреваемом, сообщать по телефону: 8-999-294-88-30

Конфиденциальность гарантируется.