14:25, 21 Января 2019
ВИДЕО: Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже детской коляски
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Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже детской коляски и попытке угона автомобиля, сообщили в МВД Карелии.
Полицией Петрозаводска устанавливается личность мужчины, который подозревается в совершении 30 декабря кражи детской коляски и попытке угона автомобиля в районе Первомайского проспекта и улицы Краснофлотской.
Полиция просит всех, ставших свидетелями указанных происшествий или располагающих любой информацией о подозреваемом, сообщать по телефону: 8-999-294-88-30
Конфиденциальность гарантируется.
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